TN - Nuove maglie, i primi rumors: dovrebbe costare ben oltre i 100 euro

Sono giorni frenetici in casa Napoli per l'auto-produzione delle nuove maglie e di tutto il materiale ufficiale. Ieri ADL è stato impegnato a Castel Volturno anche con vari gruppi di rivenditori locali per tracciare le linee guida. Nelle ultime ore sono emerse anche le prime indiscrezioni per quanto riguarda i costi: per la maglia classica la cifra lieviterà rispetto agli ultimi anni e si dovrebbe andare oltre i 100 euro, probabilmente intorno ai 120. Da capire se solo per questa prima stagione, accompagnata da non poche problematiche organizzative e di tempistica, o anche per le prossime stagioni.

COLORI - Già questa mattina dai quotidiani, invece, sono trapelati i colori delle tre maglie gara. Oltre alla classica azzurra, dovrebbe esserci una seconda bianco-panna ed una terza rossa. Smentita dalla società invece l'indiscrezione di Amazon come quarto sponsor di maglia: con il colosso del commercio elettronico il club azzurro sta trattando soltanto il rapporto di vendita dei prodotti sul loro store.