Ufficiale Celtic-Roma, le formazioni: out Pellegrini e Dybala, Ferguson dal 1'

Dopo la chiusura della 6ª giornata di Champions League, l’attenzione si sposta sull’Europa League, dove la Roma di Gian Piero Gasperini è attesa da una trasferta insidiosa a Glasgow contro il Celtic, con calcio d’inizio fissato alle 21:00. I giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive in campionato contro Napoli e Cagliari, ma il cammino europeo resta positivo, con 9 punti conquistati in cinque giornate grazie a tre vittorie e due ko. Nell’ultima uscita all’Olimpico la Roma ha ritrovato il successo superando il Midtjylland, grazie alle reti di El Aynaoui ed El Shaarawy.

Il Celtic, ora guidato dal francese Wilfried Nancy dopo l’addio di Brendan Rodgers e l’interim affidato a Martin O’Neill, ha raccolto finora 7 punti, rilanciandosi grazie al successo esterno ottenuto contro il Feyenoord nella quinta giornata. In campionato, invece, l’ultimo turno ha portato una battuta d’arresto nel confronto diretto con gli Hearts. Quello di stasera rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre, che in passato si erano incrociate solo in due amichevoli, nel 1997 e nel 2004, con una vittoria per parte. La partita sarà diretta dal rumeno Istvan Kovacs, mentre per la Roma l’obiettivo è ripartire proprio dall’Europa.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren

Allenatore: Wilfried Nancy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

Allenatore: Gian Piero Gasperini