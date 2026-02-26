Ufficiale Europa League, ecco le squadre qualificate agli ottavi: i risultati

vedi letture

Sono ormai note le squadre che hanno superato il turno dei playoff di Europa League. Tra queste spiccano il Ferencváros, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 dell’andata contro il Ludogorets imponendosi 2-0 con le reti di Kanichowsky al 14’ e Zachariassen al 30’, e lo Stoccarda, che ha controllato senza problemi la trasferta contro il Celtic, subendo un solo gol da McCowan al 1’ ma difendendo il netto 4-2 finale. Il Lille invece ha conquistato il pass per gli ottavi di finale battendo 2-0 la Stella Rossa a Belgrado, grazie a Giroud al 4’ e Ngoy al 99’, ribaltando così la sconfitta dell’andata.

Vittorie ai supplementari e ai rigori

Altre qualificazioni sono state decise ai tempi supplementari o ai calci di rigore. Il Viktoria Plzen e il Panathinaikoshanno chiuso 1-1 nella gara di ritorno dopo il 2-2 dell’andata, e a spuntarla nella lotteria dei rigori è stato il club greco per 5-4, nonostante l’errore di Calabria, con decisivi due ex Serie A: Lafont (ex Fiorentina) e Djuricic (ex Sassuolo e Sampdoria). Infine, la Stella Rossa non è riuscita a ribaltare il risultato contro il Lille, cedendo 2-1 nel complesso tra andata e ritorno. Con questi risultati, il quadro degli ottavi di finale di Europa League si completa, con tutte le squadre qualificate pronte a sfidarsi nella fase successiva della competizione.

Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen) 3-2 finale

Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (9' Tetteh, 62' Spacil) 5-4 dcr

Stella Rossa-Lille 0-1 (4' Giroud, 99’ Ngoy) 1-2 finale

Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan) 4-2 finale