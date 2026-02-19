Fenerbahce-Nottingham, Lucca entra ma non incide: statistiche negative per l’ex Napoli
Clamoroso tonfo del Fenerbahce nell’andata dei playoff di Europa League: il Nottingham Forest espugna il campo dei turchi con un netto 3-0, grazie ai gol di Murillo, Igor Jesus e Gibbs-White, che si sono anche scambiati assist. Gli inglesi di Vitor Pereira mettono così una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi, lasciando ai turchi il compito quasi impossibile di ribaltare il risultato nel ritorno.
Lorenzo Lucca, partito inizialmente dalla panchina, è entrato al 61’ con il match già ampiamente indirizzato. La serata dell’ex centravanti del Napoli è stata però difficile: nessun tiro, 0/4 passaggi riusciti, 7 palloni toccati di cui solo 2 in area, 0 dribbling riusciti e 6 contrasti. Statistiche che raccontano una prestazione anonima, incapace di incidere sulla travolgente vittoria del club inglese.
