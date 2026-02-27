Ufficiale Europa League, sorteggiati gli ottavi di finale: sarà derby Bologna-Roma!

L'urna di Nyon ha sorteggiato il derby italiano fra Bologna e Roma, agli ottavi di finale di Europa League. Una sfida certamente intrigante che però sa di beffa, vista la certa eliminazione di una delle due italiane in corsa. La squadra che avanzerà ai quarti di finale, poi, affronterà la vincente del doppio scontro fra Aston Villa e Lille.

Ottavi

O1: Ferencvaros - Braga

O2: Panathinaikos - Real Betis

O3: Genk - Friburgo

O4: Celta Vigo - Lione

O5: Stoccarda - Porto

O6: Nottingham Forest - Midtjylland

O7: Bologna - Roma

O8: Lille - Aston Villa

Le date dell’Europa League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)