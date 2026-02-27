Ufficiale
Europa League, sorteggiati gli ottavi di finale: sarà derby Bologna-Roma!
L'urna di Nyon ha sorteggiato il derby italiano fra Bologna e Roma, agli ottavi di finale di Europa League. Una sfida certamente intrigante che però sa di beffa, vista la certa eliminazione di una delle due italiane in corsa. La squadra che avanzerà ai quarti di finale, poi, affronterà la vincente del doppio scontro fra Aston Villa e Lille.
Ottavi
O1: Ferencvaros - Braga
O2: Panathinaikos - Real Betis
O3: Genk - Friburgo
O4: Celta Vigo - Lione
O5: Stoccarda - Porto
O6: Nottingham Forest - Midtjylland
O7: Bologna - Roma
O8: Lille - Aston Villa
Le date dell’Europa League
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Europa League
