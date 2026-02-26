Ufficiale Europa League, il Nottingham di Lucca passa il turno: risultati e verdetti

Non solo il Bologna, che dopo la vittoria dell'andata si è imposto anche al ritorno contro il Brann, sono appena terminate le altre gare valide per il ritorno del playoff di Europa League. Celta Vigo, Nottingham Forest e Genk passano il turno. Di seguito risultati e marcatori (Qui i finali e i verdetti delle gare giocate alle 18:45).

I risultati di Europa League

Bologna-Brann 1-0 (56' Joao Mario) 2-0 finale

Celta Vigo-PAOK 1-0 (63' Swedberg) 3-1 finale

Genk-Dinamo Zagabria 3-3 (47' Bakrar, 51' Sor, 57' rig. e 75' Stojkovic, 101' Perez Vinlof (Autogol), 114' Heymans ) 6-4 il finale dopo i supplementari

Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (22' e rig. 48' Akturkoglu, 68' Hudson-Odoi) 4-2 finale