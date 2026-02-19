Playoff Europa League, i finali delle 21: lo Stoccarda travolge il Celtic, sorpresa Stella Rossa

Oggi alle 23:02Europa League
di Francesco Carbone

Le sfide serali dell'andata dei playoff di Europa League regalano verdetti pesanti e colpi di scena, a partire dalla prova di forza dello Stoccarda, che travolge il Celtic a domicilio con un netto 4-1. Sorride anche il Ludogorets, capace di piegare la resistenza del Ferencvaros per 2-1. Il Panathinaikos non va oltre il 2-2 casalingo contro il Viktoria Plzen, rimandando ogni discorso qualificazione alla sfida in Repubblica Ceca. La vera sorpresa della serata arriva però da Lille, dove la Stella Rossa firma un'impresa vincendo per 1-0.

I finali delle 18:45 di Europa League
Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)
Dinamo Zagabria - Genk 1-3: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N), 50' Gibbs-White (N)
PAOK - Celta Vigo 1-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)

I finali delle 21:00
Celtic - Stoccarda 1-4: 15' El Khannouss (S), 21' Nygren (C), 28' El Khannouss (S), 57' Leweling (S), 90'+3 Tomas (S)
Lilla - Stella Rossa 0-1: 45'+1 Tebo Uchenna (S)
Ludogorets - Ferencvaros 2-1: 24' Duah (L), 27' Dele (F), 67' Son (L)
Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2: 11' Visinsky (V), 31' Tetteh (P), 61' Tetteh (P) 80' Ladra (V)