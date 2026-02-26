Ufficiale Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Brann: le scelte di Italiano

Dopo l’1-0 conquistato in Norvegia, il Bologna affronta nuovamente il Brann nel ritorno del playoff di Europa League. La sfida si gioca alle 21 allo stadio Dall’Ara. Per l’occasione, Vincenzo Italiano opta per il 4-3-3, puntando su Rowe nel tridente offensivo insieme a Castro e Bernardeschi. Partono invece dalla panchina Dallinga, Orsolini, Cambiaghi e Dominguez.

Le scelte di formazione

In difesa le scelte sono quasi obbligate: Heggem non è al meglio e si accomoda fuori dall’undici iniziale. A centrocampo trovano spazio Ferguson, Freuler e Moro, mentre Pobega e Sohm non sono a disposizione. Tra i pali viene confermata ancora una volta la fiducia a Skorupski. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Heggem, Casale, Odgaard, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez, Baroncioni. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Bookye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Wassberg, Sande, Haaland, Laegreid, Eikrem, Remmem, Holten. Allenatore: Freyr Alexandersson