Ufficiale Festa Bologna: batte di misura il Brann anche al ritorno e vola agli ottavi di Europa League

Il Bologna batte 1-0 il Brann nel ritorno dei playoff di Europa League e vola agli ottavi di finale. Nei primi 45 minuti i padroni di casa devono ringraziare Skorupski, decisivo con tre interventi spettacolari su Thorsteinsson e Holm. L’episodio chiave arriva al 37’, quando Sorensen viene espulso per fallo su Freuler, agevolando così il compito degli uomini di Vincenzo Italiano e permettendo loro di gestire con maggiore tranquillità il possesso palla.

La rete decisiva e le occasioni nel finale

La ripresa vede un Bologna più propositivo, approfittando dell’inferiorità numerica del Brann. La prima grande occasione capita sulla testa di Lucumi, fermato dall’estremo difensore Dyngeland, ma al 56’ arriva il gol del vantaggio: Rowe sfugge sulla sinistra, mette al centro e la difesa ospite respinge; la palla arriva a Joao Mario, che controlla e calcia di destro sul primo palo, facendo esplodere il Dall’Ara. Nel finale il tecnico inserisce Orsolini, che al 71’ calcia centralmente e al 74’ vede la sua conclusione murata da un difensore. Gli ultimi brividi arrivano dal sinistro smorzato di Odgaard, dalla rovesciata tentata da Orsolini e dal mancino di Dominguez, che sterza e incrocia colpendo sfortunatamente il legno. Alla fine, il Bologna può festeggiare il passaggio del turno tra grandi emozioni e qualche occasione sprecata.