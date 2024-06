Che impresa per Calzona! La Slovacchia di un grande Lobotka batte il Belgio

La squadra di Calzona è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Schranz dopo 7 minuti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande sorpresa al Deutsche Bank Park di Francoforte, dove la Slovacchia batte 1-0 il Belgio nella seconda partita del Gruppo E.

Dopo un inizio di marca belga con de Bruyne e Lukaku che non sfruttano l'occasione, arriva l'errore di Faes: il difensore consegna la sfera a Kucka, Casteels para ma respinge sui piedi di Schranz, che da due passi non può sbagliare. La squadra di Calzona prende coraggio e comincia a gestire meglio il pallone, con uno strepitoso Lobotka a calamitare tutti i possessi. Il centrocampista del Napoli è il faro di una formazione ben disposta in campo e cortissima. Prima dell'intervallo arriva una palla gol per parte: Casteels è strepitoso sulla conclusione di Haraslin, Lukaku si divora un'altra rete a tu per tu con Dubravka.

Il Belgio crea tantissimo anche nella ripresa e il protagonista (in negativo) è sempre l'ex attaccante dell'Inter: prima Dubravka è attento sul suo palo, poi arriva il sospirato 1-1 ma in fuorigioco millimetrico (segnalato dal VAR), infine un tiro sbilenco sull'esterno della rete. Tedesco fa entrare Bakayoko al posto di Mangala nel tentativo di sfruttare al massimo le corsie laterali (Doku imprendibile ma poco continuo) e proprio il neo-entrato ha la chance più grande: Hancko si immola e salva sulla linea, rischiando anche grosso per uno scontro fortuito con il ginocchio di Vavro. Dall'altra parte Lobotka chiude dove può e prova a far ripartire i compagni in contropiede, anche se la Slovacchia non crea più pericoli e bada principalmente alla fase difensiva. Suslov (entrato nella seconda frazione) e compagni mettono il naso fuori intorno al 75' e per tanti minuti impediscono al Belgio di farsi vedere dalle parti di Dubravka. Tedesco si gioca il tutto per tutto e manda in campo Openda e Lukebakio: proprio l'attaccante del Lipsia serve a Lukaku il pallone per l'1-1, ma ancora una volta il VAR arriva in socccorso della Slovacchia (segnalato un tocco di mano dello stesso Openda), che si prende i primi tre punti e raggiunge la Romania in testa al Gruppo E.