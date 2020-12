Dalla Francia - Capoue al Villarreal: rinforzo in vista dell'Europa League

Etienne Capoue, centrocampista del Watford, ha raggiunto un accordo con il Villarreal. Secondo RMC Sport, il club inglese e quello spagnolo, hanno finalizzato il trasferimento. Contratto di 2 anni e mezzo per l'ex Tolosa che è atteso nelle prossime ore in Spagna. Il Villarreal avrà un'importante rinforzo che potrà schierare nei sedicesimi di Europa League, in quella occasione gli spagnoli affronteranno gli austriaci del Salisburgo.