Europa League, i finali: l’Ajax perde in casa. Olympiacos travolto dal Bodo/Glimt

Sono terminate da poco le ultime sfide d'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma. L'Ajax di Francesco Farioli passa in vantaggio con Brobbey ma subisce la rimonta dell'Eintracht Francoforte. Gran primo tempo del Bodo/Glimt, che poi arrotonda nella ripresa e batte 3-0 l'Olympiacos.

Risultati identici per le squadre capitoline, che vincono 2-1: la Lazio in 9 trionfa a Plzen grazie alla rete di Isaksen al 98', mentre la Roma beffa al 94' l'Athletic Bilbao con la zampata di Shomurodov.

Europa League, l'andata degli ottavi di finale

Ajax - Eintracht Francoforte 1-2: 10' Brobbey (A), 28' Larsson (E), 70' Skhiri

Bodo/Glimt - Olympiacos 3-0: 10' aut. Tzolakis, 45' e 55' Hogh

Plzen - Lazio 1-2: 18' Romagnoli (L), 53' Durosinmi (P), 98' Isaksen

Roma - Athletic Bilbao 2-1: 51' I. Williams (A), 56' Angelino (R), 94' Shomurodov

Giocate alle 18.45

AZ Alkmaar - Tottenham 1-0: 18' aut. Bergvall

FCSB - Lione 1-3: 30' Tagliafico (L), 68' Baluta (F), 86' e 90' Fofana

Fenerbahce - Rangers: 1-3: 5' Dessers (R), 30' Djiku (F), 42' e 81' Cerny (R)

Real Sociedad - Manchester United 1-1: 58' Zirkzee (M), 70' rig. Oyarzabal (R)