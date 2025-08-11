Ufficiale Il TAS ha deciso: Crystal Palace escluso dall'EL, può festeggiare il Nottingham

Arriva la decisione del TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, in merito al ricorso del Crystal Palace contro l'estromissione dalla prossima edizione dell'Europa League (conquistata grazie al successo in FA Cup) a causa della contemporanea presenza di azionisti del club inglese anche all'interno dell'Olympique Lione, altra partecipante alla Coppa UEFA.

Stando a quanto riportato da Sky News, il TAS ha rigettato il ricorso del club inglese nella sessione tenutasi questa mattina. Per questo motivo gli Eagles dovranno disputare la Conference League, dove la Serie A sarà rappresentata per il quarto anno consecutivo dalla Fiorentina. In Europa League, infine, al posto del Palace è stato ripescato il Nottingham Forest. A fare da discriminante a discapito degli inglesi rispetto all'OL è stato il posizionamento in classifica nel torneo scorso (i francesi si sono posizionati sesti, le Eagles dodicesime).