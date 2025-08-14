Europa League, i risultati del 3° turno preliminare: fuori a sorpresa lo Shakhtar

Prosegue il terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Il Panathinaikos elimina lo Shakhtar Donetsk ai calci di rigore dopo che la sfida si era protratta ai tempi supplementari in seguito al doppio 0-0. Nelle altre sfide che mancavano all'appello, il Braga ha avuto la meglio sul Cluj vincendo 2-0 dopo il 2-1 dell'andata, mentre il Legia Varsavia non è riuscito a rimontare l'AEK Larnaca: vittoria per 2-1 dopo l'1-4 della prima sfida.

Negli altri campi arriva al capolinea la storica avventura europea dell'Hamrun Spartans dell'allenatore italiano Modica: mai una società maltese era arrivata a questo punto, ma si è dovuta arrendere al Maccabi Tel Aviv (che stasera ha vinto 3-1 dopo il 2-1 dell'andata). Vediamo di seguito tutti i risultati fino a qui.

Le partite di stasera in Europa League:

KuPS (Fin) - RFS (Lat) 1-0 (complessivo: 3-1)

Midtjylland (Den) - Fredrikstad (Nor) 2-0 (complessivo 5-1)

Brann (Nor) - Hacken (Swe) 0-1 (complessivo 2-1)

Noah (Arm) - Lincoln (Gib) 0-0, 5-6 d.c.r. (complessivo 1-1)

Wolfsberger (Aut) - PAOK (Gre) 0-1 (complessivo: 0-1)

Breidablik (Ice) - Zrinjski (Bih) 1-2 (complessivo 2-3)

Drita (Kos) - FCSB (Rou) 1-3 (complessivo 3-6)

M. Tel Aviv (Isr) - Hamrun (Mlt) 3-1 (complessivo 5-2)

Shakhtar (Ukr) - Panathinaikos (Gre) 0-0, 3-4 d.c.r. (complessivo: 0-0, passa il Panathinaikos ai rigori)

Utrecht (Ned) - Servette (Sui) 2-1 (complessivo 5-2)

Braga (Por) - CFR Cluj (Rou) 2-0 (complessivo 4-1)

Legia (Pol) - AEK Larnaca (Cyp) 2-1 (complessivo 3-5)