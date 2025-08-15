Europa League, definito il quadro dei playoff: tabellone e date
Si completa il quadro degli spareggi per accedere alla fase a gironi dell'Europa League. Sono 24 le squadre partecipanti a questa fase: cinque entrano in gara a partire da questo turno, 13 sono le vincitrici del terzo turno di qualificazione, sei le squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Vediamo di seguito il tabellone completo del prossimo turno. Ricordiamo che le italiane Roma e Bologna sono già qualificate automaticamente per la fase a gironi e attendono solo il sorteggio.
Andata: 21 agosto
Maccabi Tel Aviv- Dynamo Kyiv
Shkëndija - Ludogorets
Slovan Bratislava - Young Boys
Malmö - Sigma Olomouc
Panathinaikos-Samsunspor
Aberdeen-FCSB
Lech Poznań - Genk
Midtjylland - KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps-Braga
Zrinjski Mostar -Utrecht
Brann-AEK Larnaca
Rijeka-PAOK
Ritorno: 28 agosto
Dynamo Kyiv-Maccabi Tel-Aviv
Ludogorets - Shkëndija
Young Boys - Slovan Bratislava
Sigma Olomouc - Malmö
Samsunspor - Panathinaikos/Shakhtar Donetsk
FCSB - Aberdeen
Genk - Lech Poznań
KuPS Kuopio - Midtjylland
Braga - Lincoln Red Imps
Utrecht - Zrinjski
AEK Larnaca - Brann
PAOK - Shelbourne
Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono alla fase campionato.
• Tutte le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Conference League.
