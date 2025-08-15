Europa League, definito il quadro dei playoff: tabellone e date

Si completa il quadro degli spareggi per accedere alla fase a gironi dell'Europa League. Sono 24 le squadre partecipanti a questa fase: cinque entrano in gara a partire da questo turno, 13 sono le vincitrici del terzo turno di qualificazione, sei le squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Vediamo di seguito il tabellone completo del prossimo turno. Ricordiamo che le italiane Roma e Bologna sono già qualificate automaticamente per la fase a gironi e attendono solo il sorteggio.

Andata: 21 agosto

Maccabi Tel Aviv- Dynamo Kyiv

Shkëndija - Ludogorets

Slovan Bratislava - Young Boys

Malmö - Sigma Olomouc

Panathinaikos-Samsunspor

Aberdeen-FCSB

Lech Poznań - Genk

Midtjylland - KuPS Kuopio

Lincoln Red Imps-Braga

Zrinjski Mostar -Utrecht

Brann-AEK Larnaca

Rijeka-PAOK

Ritorno: 28 agosto

Dynamo Kyiv-Maccabi Tel-Aviv

Ludogorets - Shkëndija

Young Boys - Slovan Bratislava

Sigma Olomouc - Malmö

Samsunspor - Panathinaikos/Shakhtar Donetsk

FCSB - Aberdeen

Genk - Lech Poznań

KuPS Kuopio - Midtjylland

Braga - Lincoln Red Imps

Utrecht - Zrinjski

AEK Larnaca - Brann

PAOK - Shelbourne

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono alla fase campionato.

• Tutte le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Conference League.