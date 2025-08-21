Playoff Europa League, i risultati: poker esterno del Braga e manita del Genk


di Francesco Carbone

Questa sera si sono disputate ben dodici partite valide per l'andata del playoff di Europa League. Di seguito tutti i risultati, tra i quali spiccano sicuramente la vittoria del Panathinaikos del nuovo acquisto Davide Calabria (esordio al 59' per lui), il poker esterno del Braga e la manita del Genk.

Midtjylland (Den) vs KuPS (Fin) 4–0
Brann (Nor) vs AEK Larnaca (Cyp) 2–1
Malmo FF (Swe) vs Sigma Olomouc (Cze) 3–0
M. Tel Aviv (Isr) vs Dyn. Kyiv (Ukr) 3–1
Panathinaikos (Gre) vs Samsunspor (Tur) 2–1
Shkendija (Mkd) vs Ludogorets (Bul) 2–1
Zrinjski (Bih) vs Utrecht (Ned) 0–2
Slovan Bratislava (Svk) vs Young Boys (Sui) 0–1
Lech (Pol) vs Genk (Bel) 1–5
Aberdeen (Sco) vs FCSB (Rou) 2–2
Rijeka (Cro) vs PAOK (Gre) 1–0
Lincoln (Gib) vs Braga (Por) 0–4