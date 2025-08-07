Qual. Europa League, pari Shakhtar senza Kevin: i risultati del 3° turno
Nella giornata di oggi si è completato il quadro dei match d'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Tra i risultati della serata spiccano i successi esterni di Utrecht e Braga, rispettivamente sui campi di Servette e Cluj. Crolla invece il Legia Varsavia, che subisce quattro gol in casa dell'AEK Larnaca. Pareggio, invece, per lo Shakhtar Donetsk, che senza Kevin fa 0-0 sul campo del Panathinaikos. Le partite di ritorno sono previste tra una settimana. Di seguito tutti i risultati.
Percorso Campioni
Hamrun Spartans - Maccabi Tel-Aviv 1-2 *
RFS - KuPS Kuopio 1-2 **
Rijeka - Shelbourne 1-2 **
Lincoln Red Imps - Noah 1-1
Zrinjski - Breidablik 1-1
FCSB - Drita 3-2
Percorso principale
AEK Larnaca - Legia Warszawa 4-1
Fredrikstad - Midtjylland 1-3
CFR Cluj - Braga 1-2
PAOK - Wolfsberger 0-0
Servette - Utrecht 1-3
Häcken - Brann 0-2
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk 0-0
* partita giocata il 5 agosto
** partite giocate il 6 agosto
Ritorno: 14 agosto 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro