Qual. Europa League, pari Shakhtar senza Kevin: i risultati del 3° turno

Nella giornata di oggi si è completato il quadro dei match d'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Tra i risultati della serata spiccano i successi esterni di Utrecht e Braga, rispettivamente sui campi di Servette e Cluj. Crolla invece il Legia Varsavia, che subisce quattro gol in casa dell'AEK Larnaca. Pareggio, invece, per lo Shakhtar Donetsk, che senza Kevin fa 0-0 sul campo del Panathinaikos. Le partite di ritorno sono previste tra una settimana. Di seguito tutti i risultati.

Percorso Campioni

Hamrun Spartans - Maccabi Tel-Aviv 1-2 *

RFS - KuPS Kuopio 1-2 **

Rijeka - Shelbourne 1-2﻿ **

Lincoln Red Imps - Noah 1-1

Zrinjski - Breidablik 1-1

FCSB - Drita 3-2

Percorso principale

AEK Larnaca - Legia Warszawa 4-1

Fredrikstad - Midtjylland 1-3

CFR Cluj - Braga 1-2

PAOK - Wolfsberger 0-0

Servette - Utrecht 1-3

Häcken - Brann 0-2

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk 0-0

* partita giocata il 5 agosto

** partite giocate il 6 agosto

Ritorno: 14 agosto 2025