Europa League, i parziali: Ajax ad un passo dall’eliminazione, tutto facile per il Bodo

Sono terminati i primi tempi delle prime sfide di ritorno degli ottavi di Europa League in programma oggi. Tutto facile per Eintracht e Bodo/Glimt, ormai a un passo dalla qualificazione ai quarti: dopo le vittorie all'andata, tedeschi e norvegesi stanno nuovamente battendo Ajax e Olympiacos.

Lazio in controllo contro il Plzen, anche se la squadra di Baroni non riesce a chiudere i conti. Roma in 10 a Bilbao per l'espulsione di Hummels e in pieno recupero Nico Williams punisce i giallorossi.

Europa League, il ritorno degli ottavi di finale

Eintracht Francoforte - Ajax 2-0: 7' Bahoya, 25' Gotze

Olympiacos - Bodo/Glimt 0-1: 36' Hogh

Lazio - Plzen 0-0

Athletic Bilbao - Roma 1-0: 45' + 3 N. Williams