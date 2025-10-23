Europa League, i parziali delle 18.45: pari Aston Villa, avanti Fenerbahçe, Lione e Salisburgo

di Francesco Carbone

Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Europa League

Braga - Stella Rossa 1-0

22' Navarro

Brann Bergen - Rangers 1-0

40' Kornvig

FCSB - Bologna 0-2

9 ' Odgaard, 12' Dallinga

Fenerbahçe - Stoccarda 1-0

33' Akturkoglu

Go Ahead Eagles - Aston Villa 1-1

4' Guessand (A), 42' Suray (G)

Genk - Betis 0-0

Lione - Basilea 1-0

3' Tolisso

Salisburgo - Ferencvaros 1-0

13' Baidoo