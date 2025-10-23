Clamoroso all’Olimpico: la Roma crolla con il Viktoria Plzen ed esce tra i fischi
Clamorosa sconfitta europea per la Roma, che all’Olimpico cade 2-1 contro il Viktoria Plzen, complicando seriamente il cammino in Europa League. Gli attacchi finali della squadra di Gasperini non bastano a evitare la sconfitta. La partita inizia male: un errore in costruzione di Hermoso regala subito un’occasione agli ospiti, poi annullata per fuorigioco. A metà primo tempo, un blackout collettivo dei giallorossi permette al Plzen di passare in vantaggio con Prince Kwabena Adu, che brucia Ziolkowski e segna a tu per tu con Svilar.
Due minuti più tardi, Cheick Souaré raddoppia con un potente mancino dalla distanza, approfittando di un’altra palla persa dalla Roma. Gasperini inserisce El Shaarawy per risollevare la squadra, ma i giallorossi non riescono a impensierire Jedlicka. Nella ripresa, l’ingresso di Pisilli per Konè dà una scossa: un suo tiro viene deviato da Jemelska e Dybala realizza il rigore. Pisilli sfiora anche il raddoppio con un destro potente, mentre Bailey tenta senza successo dalla distanza nel finale.
