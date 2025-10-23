Roma-Viktoria Plzen, le formazioni: pochi cambi per Gasperini, chance per Dovbyk dal 1’
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Viktoria Plzen, gara delle 21:00 di Europa League. Gasperini conferma gran parte dell’undici visto contro l’Inter, inserendo però il giovane Ziolkowski accanto a Mancini e Hermoso in difesa, con Svilar tra i pali. Sulle corsie agiranno Celik e Wesley, mentre in mediana ci saranno Koné ed El Aynaoui. In attacco tridente con Soulé e Dybala a supporto di Dovbyk, titolare dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali:
ROMA (3-4-3): Svilar; Ziółkowski, Mancini, Hermoso; Çelik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dovbyk, Dybala.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, N'Dicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.
Allenatore: Gasperini.
VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlička; Spocil, Jemelka, Dweh, Paluska; Souaré, Červ, Memić; Ladra; Adu, Durosinmi.
A disposizione: Tvrdoň, Wiegele, Marković, Kabongo, Višinský, Havel, Bello, Zeljković.
Allenatore: Hysky.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Inter
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro