Ufficiale Roma-Viktoria Plzen, le formazioni: pochi cambi per Gasperini, chance per Dovbyk dal 1’

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Viktoria Plzen, gara delle 21:00 di Europa League. Gasperini conferma gran parte dell’undici visto contro l’Inter, inserendo però il giovane Ziolkowski accanto a Mancini e Hermoso in difesa, con Svilar tra i pali. Sulle corsie agiranno Celik e Wesley, mentre in mediana ci saranno Koné ed El Aynaoui. In attacco tridente con Soulé e Dybala a supporto di Dovbyk, titolare dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-3): Svilar; Ziółkowski, Mancini, Hermoso; Çelik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dovbyk, Dybala.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, N'Dicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.

Allenatore: Gasperini.

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlička; Spocil, Jemelka, Dweh, Paluska; Souaré, Červ, Memić; Ladra; Adu, Durosinmi.

A disposizione: Tvrdoň, Wiegele, Marković, Kabongo, Višinský, Havel, Bello, Zeljković.

Allenatore: Hysky.