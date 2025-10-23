Il Bologna spreca ma espugna Bucarest: FCSB battuto 2-1

Finisce 1-2 la sfida tra FCSB e Bologna, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Il Bologna domina il primo tempo e indirizza subito il match: all’8’ Odgaard sblocca su assist di Dallinga dopo un recupero di Freuler, mentre al 12’ è lo stesso Dallinga a firmare il raddoppio, ribadendo in rete una respinta su tiro di Lykogiannis. Nel finale di frazione i rumeni reagiscono, ma Skorupski salva i rossoblù con tre interventi decisivi su Ngezana, Sut e Thiam.

Nella ripresa l’FCSB accorcia al 54’ con Birligea, favorito da un errore difensivo di Vitik, ma il Bologna tiene il controllo e continua a creare occasioni: Moro, Odgaard e Dallinga sfiorano più volte il tris, trovando però un insuperabile Tarnovanu. Nel finale anche un palo di Orsolini nega la gioia del gol, ma il triplice fischio consegna comunque agli emiliani la prima vittoria europea stagionale.