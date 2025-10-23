EL, i finali delle 18.45: clamoroso ko dell'Aston Villa! Figuraccia Rangers, ok Lione e Fenerbahce

Di seguito i risultati delle partite delle 18.45 di Europa League. Spicca su tutti il clamoroso ko dell'Aston Villa sul campo del piccolo Go Ahead Eagles, che già si era distinto per aver battuto il Panathinaikos. Figuraccia dei Rangers, travolti in Norvegia e ultimi in classifica nel girone. Bene Paulo Fonseca col suo Lione, vittoria all'inglese contro il Basilea. Vittoria speciale per Domenico Tedesco alla guida del Fenerbahçe, lui che è stato impiegato alla Mercedes di Daimler, cittadina vicino Stoccarda.

Braga - Stella Rossa 2-0

22' Navarro, 72' Dorgeles

Brann Bergen - Rangers 3-0

40' Kornvig, 55' Sorensen, 79' Holm



FCSB - Bologna 1-2

9 ' Odgaard, 12' Dallinga, 54' Birligea

Fenerbahçe - Stoccarda 1-0

33' Akturkoglu

Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1

4' Guessand (A), 42' Suray (G), 61' Deijl (G)

Genk - Betis 0-0

Lione - Basilea 2-0

3' Tolisso, 90' Moreira

Salisburgo - Ferencvaros 2-3

13' Baidoo, 50' Varga (F), 56' Zacharia (F), 58' Dele (F), 72' Vertessen (S)

CLASSIFICA

1. Braga 9

2. Lione 9

3. Ferencvaros 7

4. Dinamo Zagabria 6

5. Midtjylland 6

6. Brann Bergen 6

7. Aston Villa 6

8. Lille 6

9. Porto 9

10. Go Ahead Eagles 6

11. Fenerbahçe 6

12. Betis 5

13. Viktoria Plzen 4

14. Friburgo 4

15. Bologna 4

16. Genk 4

17. Panathinaikos 3

18. Celta Vigo 3

19. Roma 3

20. Young Boys 3

21. Basilea 3

22. Ludogorets 3

23. Sturm Graz 3

24. FCSB 3

25. Stoccarda 3

26. Nottingham Forest 1

27. PAOK 1

28. Celtic 1

29. Maccabi Tel Aviv 1

30. Stella Rossa 1

31. Nizza 0

32. Utrecht 0

33. Feyenoord 0

34. Salisburgo 0

35. Malmo 0

36. Rangers 0