Ufficiale Europa League, le formazioni di Tottenham-Roma: Ranieri fa 3 cambi rispetto a Napoli

Dopo la sconfitta in Serie A contro il Napoli, per la Roma di Claudio Ranieri è il momento di tornare a pensare all'Europa League con la difficile trasferta contro il Tottenham, reduce da un clamoroso 0-4 inferto al Manchester City. Calcio d'inizio fissato per le 21:00.

Tottenham (4-3-3) - Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Johnson; Kulusevski, Solanke, Son.

Roma (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk