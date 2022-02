Sky, Ugolini: "Osimhen in forte dubbio, giocherà Mertens prima punta. Ballottaggio tra i pali"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha riferito le ultime da Barcellona: “Problema al ginocchio destro per Osimhen per un sovraccarico, gli esami strumentali hanno scongiurato altri problemi. La sua presenza per la sfida di domani è in forte dubbio, almeno dal primo minuto. Problemi anche per il Barça in difesa per una partita che qui a Barcellona hanno tutti ribattezzato come una finale anticipata. Nel Napoli dovrebbe giocare Mertens prima punta con sotto punta Zielinski. Elmas è il favorito per sostituire l’altro infortunato Politano, in porta teniamo aperto il ballottaggio Meret-Ospina. Saranno 5mila i tifosi napoletani, contro i 75mila del Barcellona”.