La Lazio si risveglia dopo lo shock iniziale: 1-1 col Midtjylland dopo i primi 45 minuti

Lazio stordita da un clamoroso errore difensivo ma capace di raddrizzare una partita insidiosa e chiude in crescendo. Meriterebbe il sorpasso, si deve accontentare dopo i primi 45' dell'1-1.

Prime sinistre impressioni nel pre-partita, con l'aquila Olimpia che nel suo consueto giro decide di non seguire il classico percorso a posarsi sopra lo stemma, ma va a finire sui distinti sud. Tempo 8 minuti e arriva il patatrac in campo: Gila rivede i fantasmi dell'andata e sbaglia disimpegno servendo Isaksen che ringrazia e dalla distanza supera un non irreprensibile Provedel. Romagnoli qualche minuto più tardi deve metterci il mestiere per sventare una ripartenza e rimedia un giallo. Milinkovic-Savic ha la palla del pari pochi minuti più tardi ma spara alto. È una Lazio che tiene palla a lungo, ma nella prima mezz'ora non impegna mai il portiere. Basic ci prova con un diagonale che finisce fuori. Cancellieri svaria fra il centro dell'attacco e la fascia destra, in mediana Marcos Antonio mostra buoni piedi ma di fatto dà ragione a Sarri quando si parla di fisicità carente: il brasiliano del resto nell'occasione del gol dei danesi non riesce a contrastare in modo efficace Isaksen.

Il risveglio nell'ultimo quarto d'ora: il primo campanello d'allarme è di Felipe Anderson che dalla distanza scalda i guanti di Lossl. Al 36' il brasiliano lavora un pallone di Zaccagni e spalle alla porta serve Milinkovic-Savic: colpo da biliardo del serbo e palla nell'angolino più lontano, 1-1. Meriterebbe di mettere la freccia, la Lazio. Prende fiducia, schiaccia il Midtjylland, fa paura ma manca l'affondo finale.