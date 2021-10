Legia Varsavia quartultimo e in crisi: fiducia a tempo per il tecnico Michniewicz

Non se la passa nel migliore dei modi il Legia Varsavia, prossimo avversario in Europa League del Napoli. I polacchi sono al quartultimo posto in classifica in campionato e nell’ultimo turno sono crollati contro il Lech Poznan. Secondo i media polacchi, dopo la sconfitta la posizione del tecnico Michniewicz è in discussione. L’allenatore ha incontrato il presidente Mioduski e il direttore sportivo, ma al momento pare che ci sia la convinzione di non cambiare.

Il club, si legge, cercherà di fare tutto il possibile per aiutare lo staff tecnico e uscire insieme dall'attuale crisi. Quindi sembra che la squadra continuerà con Michniewicz e, almeno fino alla pausa per le partite della nazionale, nulla dovrebbe cambiare.