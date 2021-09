Leicester, Barnes deluso: “Volevamo i 3 punti. E' difficile essere soddisfatti per com'è andata"

Harvey Barnes, migliore in campo per il Leicester nella sfida pareggiata 2-2 con il Napoli in Europa League, a fine partita è intervenuto al microfono di BT Sport: "Era la prima del girone, volevamo i tre punti ed eravamo sulla strada giusta, per questo c'è delusione, ma ci sono anche molti aspetti positivi: i gol, le occasioni create. Fare un gol e un assist dopo un infortunio, personalmente, è fantastico. Ma è difficile essere soddisfatti quando non arrivano i tre punti".