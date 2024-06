Ufficiale Albania-Spagna, le formazioni ufficiali: De La Fuente fa turnover, out Fabian Ruiz

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match tra Albania e Spagna, valido per il terzo turno del Girone B di EURO 2024

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match tra Albania e Spagna, valido per il terzo turno del Girone B di EURO 2024. Per le furie rosse il ct De La Fuente fa turnover, avendo la qualificazione già in tasca: cambiati dieci undicesimi rispetto alla gara con l'Italia. Nelle aquile invece il ct Sylvinho conferma quasi tutti gli uomini del match contro la Croazia: l'unica differenza è l'assenza di Hysaj, al suo posto Balliu.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Laci; Bajrami, Asani, Manaj. CT. Sylvinho

SPAGNA (4-3-3): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. CT. De La Fuente