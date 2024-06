Allarme scontri a Euro 2024: in arrivo ultrà serbi e hooligans inglesi

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ogni volta che c'è una manifestazione internazionale le minacce fioccano. Adesso, a Euro 2024, è arrivata anche quella legata agli ultrà. L'allarme hooligans è suonato e la Germania si prepara a contrastarli. Nel paese teutonico sono in arrivo i gruppi organizzati dell'est Europa, ormai i più pericolosi, e ogni giorno le forze dell'ordine tedesche schiereranno ben 22 mila unità. Su internet sono in vendita t-shirt con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence», a dimostrazione che i violenti si preparano a entrare in azione.

Cinque partite ad altissimo rischio di incidenti, solo nella fase a gironi. La prima si giocherà stasera a Gelsenkirchen, fra Serbia e Inghilterra, una vera e propria prova generale. Previsto l’arrivo di 40mila tifosi inglesi. La questione di fondo è principalmente politica. Il riferimento è alle tensioni per l’invasione della Russia in Ucraina, visto che la parte più violenta del tifo serbo è allineata con le posizioni di Putin. In più cade il 25° anniversario dei bombardamenti Nato su Belgrado, in cui il Regno Unito ebbe un ruolo chiave. A riportarlo è il Corriere della Sera.