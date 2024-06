Assist di Chiesa, Frattesi-gol: l'Italia batte la Bosnia di misura

Luciano Spalletti questa sera potrà andare a dormire con qualche dubbio in meno.

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti questa sera potrà andare a dormire con qualche dubbio in meno. E' vero che la Bosnia non è la Turchia (soprattutto questa Bosnia versione balneare orfana dei suoi big), ma stasera a Empoli nell'ultimo test prima di volare in Germania l'Italia ha ritrovato quella pericolosità che a Bologna era totalmente mancata. Cambiando modulo i risultati cambiano e oggi - al netto della vittoria di misura - la Nazionale ha costruito tante occasioni da rete.

Al Castellani Luciano Spalletti ha testato i suoi ragazzi con un 3-4-2-1 che a questo punto è modulo con cui tra sei giorni la Nazionale dovrebbe esordire contro l'Albania: Frattesi e Chiesa alle spalle di Scamacca, Jorginho e Fagioli a impostare in mezzo al campo, Buongiorno e Calafiori in difesa insieme a Darmian con Cambiaso e soprattutto Bellanova a spingere a tutta fascia. Decisivo fino il gol di Davide Frattesi al 38'. Azione impostata da Fagioli, assist di Federico Chiesa e conclusione vincente di Davide Frattesi, bravo a inserirsi coi tempi giusti e a battere un incolpevole Piric. Al 76' sono entrati i due giocatori del Napoli: Folorunsho, al debutto in Nazionale, al posto di Frattesi e Raspadori per Chiesa.