Belgio-Slovacchia, gol di Lukaku annullato grazie alla Connected Ball: la nuova tecnologia Adidas

Il secondo gol annullato a Romelu Lukaku nel secondo tempo della sfida tra Belgio e Slovacchia è merito... del pallone. L'arbitro turco Meler è stato infatti richiamato dal VAR, che ha segnalato il tocco con la mano di Openda; oltre a mostrare l'immagine "galeotta" del giocatore del Lipsia, è stato trasmesso anche un grafico che ha permesso al direttore di gara di rilevare l'infrazione.

Un grafico frutto del chip contenuto all'interno del pallone ufficiale di Euro 2024, che dispone di una tecnologia chiamata Connected Ball, creata da Adidas e "sfruttata" dal VAR non solo per il fuorigioco, ma anche per casi come questo. Servirà inoltre a chiarire la paternità di alcuni gol "contesi", quelli che solitamente fanno sorgere la domanda "l'ha toccata o no?".

Come funziona il chip

Il pallone scelto dalla UEFA è dotato di un sistema di sospensione al centro che ospita e stabilizza un sensore di movimento da 500 Hz, alimentato da una batteria ricaricabile. Combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale, l'innovazione contribuisce alla tecnologia semi-automatizzata del fuorigioco della UEFA ed è fondamentale per aiutare a prendere decisioni più rapide durante le partite. Le telecamere (fino a 29) catturano il movimento dei giocatori determinando l'esatto momento e punto di contatto tra il giocatore e la palla. I sensori possono anche determinare se la palla viene toccata con la mano o con un'altra parte del corpo.