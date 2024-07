Demiral fa volare la Turchia! Doppietta all’Austria che sfiora il pari al 93’: Montella è ai quarti

È la Turchia la Nazionale a staccare l'ultimo pass per gli ottavi di finale di Euro2024. Sul prato della Red Bull Arena di Lipsia la squadra allenata da Vincenzo Italiano supera, non senza fatica, l'Austria di Ralf Rangnick con un 2-1 firmato dalla doppietta di un bomber che non ti aspetti: Merih Demiral.

Il difensore, ex di Atalanta, Juventus e Sassuolo è bravissimo a sfruttare due calci d'angolo per andare a segno e consegnare il passaggio del turno ai suoi compagni di squadra. Austria, invece, capace di rimanere in partita, grazie alla rete di Gregoritsch al 66', ma non solo. Arnautovic&C. hanno, infatti, avuto il merito di aver tenuto in mano le redini del match per tutta la sua durata, non riuscendo, però, a capitalizzare la mole di gioco prodotta. Con il miracolo di Gunok al 93' su colpo di testa ravvicinato di Baumgartner a sigillare la vittoria. Sabato prossimo alle ore 21 a sfidare l'Olanda per l'accesso alle semifinale ci sarà l'Aeroplanino Montella e la sua Turchia.