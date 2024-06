Di Lorenzo in panchina, Tuttosport: "La riconoscenza di Spalletti è finita"

Luciano Spalletti è pronto a rivoluzionare la nazionale verso la sfida alla Croazia, ma il cambiamento riguarderà gli interpreti e non il modulo

Luciano Spalletti è pronto a rivoluzionare la nazionale verso la sfida alla Croazia, ma il cambiamento riguarderà gli interpreti e non il modulo o l'atteggiamento tattico. Muteranno gli interpreti anche perché lo stesso ct ha spiegato di aver visto troppa differenza nella brillantezza. Secondo Tuttosport, però, viene chiedersi come sia possibile che ciò accada nell'era dei test ossessivi, dei gps e dei droni, ma diversi protagonisti si accomoderanno in panchina:

"Davvero azzardato, per esempio, immaginare che il ct possa ancora schierare Di Lorenzo dall'inizio, pur con tutta la “riconoscenza” che gli è dovuta per il contributo nello scudetto al Napoli. In questo momento, infatti, Darmian sembra garantire maggiore lucidità e andrebbe a ricomporre, anche se “spalmata” a 4, la linea interista con Batoni e Dimarco con il riconfermato Calafiori. Un po’ di freschezza a centrocampo la potrebbe garantire Fagioli, soprattutto se supportato dalla fisicità in copertura di Cristante. In attacco, poi, sembra giunto il tempo di Retegui dall'inizio al posto di uno Scammacca ancora sotto le attese".