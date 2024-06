Di Lorenzo, una prestazione ‘storica’! Per la Cbs: “La peggiore di un terzino nel 21º secolo!”

Matteo Bonetti, giornalista dell'emittente americana Cbs, critica Giovanni Di Lorenzo per la prova offerta dal capitano dell'Italia contro la Spagna in cui ha sofferto dall'inizio alla fine in entrambe le fasi. Il giornalista ha definito la sua, la "peggior prestazione di un terzino dell'Italia nel ventunesimo secolo". Bonetti cita anche Zaccardo per l'autogol nel 2006 con gli Usa.

Giovanni Di Lorenzo might’ve just had the worst fullback performance for the Azzurri shirt in the 21st century



Previously held by Christian Zaccardo in 06’