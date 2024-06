Disastro Italia, appena 4 tiri con la Spagna: record negativo tra Europei e Mondiali dal 1980

La Nazionale guidata da Luciano Spalletti - riferisce Opta - ha effettuato solo quattro tiri totali in questo match

Spagna batte Italia 1-0 a Gelsenkirchen nel gruppo B degli Europei. Con questo risultato gli spagnoli sono già qualificati per gli ottavi di finale. A decidere il match una autorete di Calafiori ma la Spagna ha nettamente dominato l'incontro e solo le parate di Donnarumma hanno reso meno pesante il passivo.

La Nazionale guidata da Luciano Spalletti - riferisce Opta - ha effettuato solo quattro tiri totali in questo match, record negativo per gli Azzurri in un incontro tra Europei e Mondiali da quando il dato è disponibile (dal 1980).