Euro 24, a Dormund fermati 50 tifosi italiani con coltelli e bombe carta: i dettagli

Fermo preventivo per circa cinquanta tifosi italiani poco prima di Italia-Albania a Dortmund. Secondo le informazioni di polizia, il gruppo di supporter è stato fermato prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante.

I tifosi sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, come coltelli, bombe carta e passamontagna, saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca, probabilmente per 24 ore, in attesa di valutazione da parte della magistratura.

Nel pomeriggio, i tifosi dell'Albania si erano radunati al mercato vecchio e nella zona pedonale di Kampstraße, nel centro di Dortmund, con l'intenzione di dirigersi verso lo stadio distante circa tre chilometri, precisa il sito del quotidiano Bild. Durante il tragitto, circa 50 "hooligan italiani avrebbero cercato di attaccare gli albanesi, radunandosi a circa 200 metri di distanza dai tifosi avversari presso la Thier-Galerie".

Lì sono stati scoperti da agenti di polizia in borghese che hanno chiesto l'intervento di colleghi in tenuta antisommossa e un "grosso furgone cellulare" per il trasporto di detenuti e fermati. Un agente ha affermato che lo scontro è stato evitato "per un pelo": grazie al rapido intervento delle forze dell'ordine, gli albanesi sono arrivati indisturbati alla partita, mentre gli italiani sono stati trattenuti e verranno "rilasciati solo dopo il fischio finale", prevede Bild senza precisare le proprie fonti. Anche durante Ungheria-Svizzera a Colonia la polizia ha prevenuto scontri, segnala Bild: nonostante la presenza di circa 600 ultras ungheresi classificati come estremisti di destra in possesso di fumogeni, il corteo di migliaia di tifosi è stato pacifico grazie alla "stretta sorveglianza" degli agenti tedeschi. Dopo la partita, però, almeno uno svizzero è stato aggredito da un ungherese davanti a un McDonald's vicino allo stadio e ha dovuto essere portato in ospedale. (ANSA)