Europei, Meret rischia di restare a casa: le scelte di Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche ore e scopriremo i tre tagli di Spalletti per gli Europei. I preconvocati inizialmente erano stati 30, poi sono diventati 29 dopo l'arrivo di Gatti per sostituire Scalvini e Acerbi.

Tre tagli, dunque. Uno in porta, uno a centrocampo e uno in attacco. Dietro rischia Meret, anche perché Spalletti ha annunciato un problema fisico. L'alternativa è Provedel. A centrocampo sembra Ricci del Torino il prescelto con Folorunsho pronto a volare in Germania. In attacco Orsolini o Zaccagni? Il laziale è vicino all'esclusione.