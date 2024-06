Germania-Scozia, Fullkrug colpisce un tifoso con un missile: l'uomo segue il match dall'ospedale

Niclas Füllkrug ricorderà a lungo l'esordio nell'Europeo di casa. Il centravanti della Germania ha scagliato un potente tiro di destro a 110 km/h,

Niclas Füllkrug ricorderà a lungo l'esordio nell'Europeo di casa. Il centravanti della Germania ha scagliato un potente tiro di destro a 110 km/h, segnando il suo 12esimo gol in nazionale e il momentaneo 4-0 nella sfida vinta contro la Scozia. Il giocatore del Borussia Dortmund ha sparato gli stessi missili sugli spalti durante il riscaldamento e ha colpito accidentalmente un tifoso: anche quest'ultimo non dimenticherà facilmente questo episodio, visto che è stato costretto al ricovero in ospedale.

Kai Flathmann, 43 anni, se l'è cavata con una mano rotta e non ha potuto assistere alla sfida inaugurale di Euro 2024. Era addirittura in prima fila sugli spalti dell'Allianz Arena, dietro la porta sul lato sinistro, in una posizione perfetta per godersi lo spettacolo e osservare le giocate della squadra di Julian Nagelsmann. Purtroppo per lui, ha ammirato la stupenda prova di Wirtz e soci solo dal cellulare, in ospedale.

"Mi sono ritrovato a cantare l'inno in barella e non sapevo se ridere o piangere. Ho dovuto rinunciare al sogno di assistere alla partita inaugurale. Ma non capita tutti i giorni di fratturarsi a causa di un tiro di Fullkrug'", ha dichiarato l'uomo alla Bild. La Federcalcio tedesca ha confermato l'incidente; Füllkrug, per scusarsi, ha inviato al tifoso una maglia autografata accompagnata da un messaggio.