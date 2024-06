Gruppo D, la Polonia di Zielinski è già eliminata: Francia e Olanda appese alla differenza reti

Il successo dell'Austria sulla Polonia rimette in piena corsa la squadra di Rangnick per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il successo dell'Austria sulla Polonia rimette in piena corsa la squadra di Rangnick per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024, addirittura per il primo posto, anche se Francia e Olanda rimangono favorite in virtù del punto in più in classifica. Le squadre di Deschamps e Koeman sono al momento appaiate a quota 4 punti al primo posto e l'ultima giornata sarà decisiva per capire chi passerà come prima, con la differenza reti che potrebbe essere decisiva. Per il momento sia Francia che Olanda sono a +1, ma i Tulipani hanno realizzato 2 gol e i Bleus 1. La Polonia, che al massimo potrebbe raggiungere l'Austria a tre punti, avendo perso lo scontro diretto è matematicamente eliminata. Di seguito risultati e classifica del Gruppo D.

I risultati:

Polonia-Austria 3-3

Olanda-Francia 0-0

La classifica del Gruppo D

Francia 4

Olanda 4

Austria 3

Polonia 0