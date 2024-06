Gazzetta - Out Buongiorno, Spalletti punta sui centrali 'giochisti' per la costruzione

Da un muro invalicabile ad una difesa "giochista". Questa è la rivoluzione portata in casa Italia da Luciano Spalletti

Da un muro invalicabile ad una difesa "giochista". Questa è la rivoluzione portata in casa Italia da Luciano Spalletti, in vista degli Europei che per gli azzurri inizieranno questa sera con il match contro l'Albania. Se storicamente quello italiano è sempre stato un reparto italiano pronto a non far passare nemmeno uno spillo, come Buffon-Cannavaro-Nesta (e poi Materazzi) ai Mondiali 2006 oppure Donnarumma-Bonucci- Chiellini agli ultimi Europei, la difesa c'è il ct proporrà questa sera ha maggiori caratteristiche di costruzione.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la coppia centrale azzurra sarà infatti composta da Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. Il centrale dell'Inter è un giovane vecchio: ha 25 anni e da quattro è nel giro azzurro. Con Inzaghi ha imparato a entrare nella manovra, avanzando palla al piede e creando superiorità. Oggi può prendere i gradi di leader, perché accanto avrà il più giovane del gruppo. Parliamo del centrale del Bologna: 20 anni, si tratta di un centrale tecnico con piedi buoni, grinta da marcatore, visione da regista, profondità della mezzala.