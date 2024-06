Tmw - Spalletti, Fagioli scelta non meritocratica: agli Europei con solo 2 presenze?

Per Fagioli dopo la squalifica sono arrivate solo due presenze, circa centro minuti in tutto. Eppure tanto è bastato per convincere Spalletti

Per Fagioli dopo la squalifica sono arrivate solo due presenze, circa centro minuti in tutto. Eppure tanto è bastato per convincere Spalletti a portarselo con sé nel ritiro di Coverciano da cui usciranno i 26 convocati per Euro 2024. In un primo momento la sua presenza nella lista dei 29 sembrava un messaggio che andava oltre la scelta tecnica, il premio a un giocatore che ha pagato per l'errore commesso e meritava di essere riabilitato: una buona storia per il presente, un indizio per il futuro.

In realtà nei 52 minuti di conferenza stampa di ieri il ct ha indicato ben altra rotta: "Fagioli l'ho convocato per scelta tecnica". E ancora: "E' delizioso con la palla tra i piedi, vede cose che gli altri non vedono". Una vera e propria investitura, frasi che lo spingono nella lista dei 26. Dovesse superare l'ultimo taglio, Fagioli si ritroverebbe all'Europeo dopo una prima parte di 2024 trascorsa tra tormenti e redenzione, con soli 100 minuti nelle gambe. Dovesse superare l'ultimo taglio, Fagioli si ritroverebbe all'Europeo per una convocazione che non è figlia della meritocrazia, ma di una intuizione. Il tempo ci dirà se vincente o meno.