Il poco spazio al Napoli costa l'Europeo a Lindstrom: la Danimarca lo esclude dai convocati

© foto di www.imagephotoagency.it

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, ha comunicato la lista dei 26 calciatori che saranno a disposizione per l'Europeo in Germania. Tra i presenti ci sono anche diverse conoscenze della Serie A come Simon Kjaer, difensore che ha annunciato l'addio a fine stagione al Milan, Rasmus Kristensen, terzino destro che dopo il prestito alla Roma rientrerà al Leeds e Victor Kristiansen, terzino sinistro di proprietà del Leicester che il Bologna però può riscattare dopo la stagione 2023-2024 in rossoblù.

Assente invece Gustav Isaksen della Lazio ma soprattutto Jesper Lindstrom del Napoli. Quest'ultimo era uno dei perni della nazionale di Hjulmand, ma la sua annata con pochissimo spazio al Napoli gli ha fatto perdere il suo status. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Schmeichel, Ronnow, Hermansen

Difensori: Christensen, Kjaer, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Maehle, Kristensen, Kristiansen

Centrocampisti: Eriksen, Delaney, Hjulmand, Hojbjerg, Norgaard, Jensen, Damsgaard

Attaccanti: Bruun Larsen, Skov Olsen, Dreyer, Dolberg, Hojlund, Wind, Poulsen.