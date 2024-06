Il secondo posto sorride all’Italia: quattro big sono dall'altra parte del tabellone

Gli ottavi di finale contro la Svizzera, guardando la mera carta, sembrano sicuramente alla portata dell'Italia del ct Spalletti, ma cosa succederà in caso di ulteriore passaggio del turno? Considerando i risultati di questa sera e in attesa delle ultime quattro partite della fase a gironi di Euro 2024, il tabellone della competizione potrebbe mettere sul nostro cammino Austria, Inghilterra e Belgio (in campo mercoledì contro l'Ucraina).

Scongiurato, almeno fino alla finale, il rischio di incrociare invece ben quattro corazzate: Germania, Spagna e Portogallo, tutte prime forze dei rispettivi gruppi, oltre alla Francia già qualificata.

Il programma aggiornato degli ottavi di finale

29 giugno ore 18

Svizzera-Italia

29 giugno ore 21

Germania-Danimarca

30 giugno ore 18

Inghilterra-Terza Gruppo E/F/Olanda

30 giugno ore 21

Spagna-Terza Gruppo A/E/F/Olanda

1° luglio ore 18

Francia-Seconda Gruppo E

1 luglio ore 21

Portogallo-Terza Gruppo A/B/Slovenia

2 luglio ore 18

Prima Gruppo E-Terza Gruppo A/B/D/Slovenia

2 luglio ore 21

Austria-Seconda Gruppo F