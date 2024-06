Inghilterra, Southgate: "Slovacchia ben allenata da Calzona. Lobotka? Fondamentale"

L'Inghilterra alle 18 affronterà la Slovacchia per la sfida valida per gli ottavi di finale dell'Europeo, in un clima tutt'altro che sereno. Oltremanica infatti c'è molto scetticismo riguardo una delle squadre indicate da tutti come fra le favorite, ma che fino a qui non ha affatto convinto a livello di prestazioni.

Il ct Gareth Southgate ha parlato alla vigilia del big match alla rivista della Football Association, senza mostrare preoccupazione: "Tutto quello che è successo finora è piuttosto irrilevante. Abbiamo basi su cui possiamo costruire, e quella che ci si prospetta è una fase diversa. Dobbiamo trovare il nostro livello migliore, e credo sia possibile". E sulla sfida degli ottavi che vedrà gli inglesi contrapposti alla Slovacchia: "Mi godo la sfida, che sarà qualcosa di eccitante. Abbiamo avuto tanti problemi da risolvere, come squadra, nelle ultime settimane, ma l'Inghilterra resta un colosso e siamo sulla strada giusta".

Insomma, un certo ottimismo da parte del tecnico, che poi non dimentica gli avversari: "E' una squadra ben allenata - ha detto il ct sulla Slovacchia di Calzona - "ha una chiara identita' di gioco. Vogliono sempre impostare da dietro, Lobotka è chiaramente fondamentale in questo sistema. È lui a dettare il ritmo".