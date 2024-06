Italia, allenamento a porte chiuse in vista della Svizzera: conferme sulla difesa a tre, le ultime

A due giorni dalla sfida contro la Svizzera Luciano Spalletti ha blindato l'Hemberg Stadion di Iserlohn per iniziare le prove tattiche

A due giorni dalla sfida contro la Svizzera Luciano Spalletti ha blindato l'Hemberg Stadion di Iserlohn per iniziare le prove tattiche in vista della sfida di sabato pomeriggio a Berlino contro gli elvetici. Il commissario tecnico della Nazionale - secondo quanto raccolto da TMW - è intenzionato a insistere sulla difesa a tre, ma deve prendere una decisione sul sostituto di Riccardo Calafiori, giocatore squalificato che non potrà prendere parte al match: al momento, Gianluca Mancini è favorito su Alessandro Buongiorno con Matteo Darmian sul centro-destra e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra davanti a capitan Donnarumma.

Per il resto la squadra è da costruire: come consuetudine nel penultimo allenamento prima della partita il commissario tecnico ha mischiato le carte, ma Chiesa e Scamacca - entrati bene nella sfida contro la Croazia - potrebbero tornare titolari nel 3-4-2-1 pensato per sfidare gli elvetici di Murat Yakin: se sono al meglio, Di Lorenzo e Dimarco restano i favoriti per ricoprire il ruolo di esterni a tutta fascia. In mezzo al campo Barella e Jorginho (o la sorpresa Fagioli?) verranno supportati da una mezzala più offensiva (Frattesi o Pellegrini).

Luciano Spalletti oggi ha mischiato le carte. Poche certezze sugli uomini, sarà decisivo l'allenamento di domattina. Ma sul modulo, contro il 3-4-2-1 della Svizzera, la strada sembra sempre più tracciata: spazio alla difesa a tre.