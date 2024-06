Italia, Folorunsho debutta con la Nazionale: ultimi 15' per il centrocampista del Napoli

Michael Folorunsho, ha debuttato con la Nazionale italiana nell'amichevole di preparazione agli Europei contro la Bosnia Erzegovina.

Michael Folorunsho, ha debittato con la Nazionale italiana nell'amichevole di preparazione agli Europei contro la Bosnia Erzegovina. Il centrocampista, reduce da un'ottima stagione in prestito all'Hellas Verona, ha fatto il suo ingresso in campo al 76' al posto di Frattesi, autore del gol del vantaggio dell'Italia.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, Folorunsho nel 2017 passò alla Virtus Francavilla. Il 30 luglio dello stesso anno debuttò da professionista nella partita vinta per 3-1 contro l'Imolese, valida per il primo turno della Coppa Italia. Dopo la promozione sfiorata col Bari, ha fatto il suo esordio in Serie a col Verona il 19 agosto 2023 come titolare contro l'Empoli all'età di 25 anni e 193 giorni. Finora in Serie A ha giocato 34 partite, con 5 gol e 1 assist.