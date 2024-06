Italia, rifinitura in vista della Bosnia: differenziato per Meret e Barella

Rifinitura in corso per la Nazionale alla vigilia della sfida contro la Bosnia, ultimo test amichevole prima di volare in Germania.

Rifinitura in corso per la Nazionale alla vigilia della sfida contro la Bosnia, ultimo test amichevole prima di volare in Germania. Nella prima parte di allenamento, - riferisce TMW - Spalletti ha lavorato con una partitella a metà campo 12 contro 12.

Da una parte la formazione con la casacca gialla: Vicario; Darmian, Gatti, Buongiorno; Bellanova, Calafiori, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Dall'altra quella con la casacca blu: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; El Shaarawy, Folorunsho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Pellegrini, Zaccagni; Retegui.

Ancora lavoro differenziato per Barella e Meret, alle prese con il recuperi dei rispettivi problemi fisici. Filtra comunque ottimismo per entrambi, in vista dell'inizio della rassegna continentale che per l'Italia inizierà sabato 15 contro l'Albania.