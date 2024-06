Italia, Spalletti in emergenza dietro: out Calafiori, dubbio Bastoni e Dimarco

Prosegue l'attesa degli Azzurri in vista degli ottavi contro la Svizzera, in programma domani alle 18. La Nazionale si sta allenando: dopo la leggera febbre di ieri, palestra e poi allenamento in gruppo per Bastoni. Differenziato per Dimarco, che non ha recuperato dopo la botta contro la Spagna. Nel pomeriggio la partenza per Berlino, con il walk around intorno alle 18.30 e a seguire le parole di Spalletti e Donnarumma.