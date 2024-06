Italia, Spalletti: "Siamo partiti da una non qualificazione al Mondiale, non da un Europeo vinto"

Qual è il suo podio per gli Europei? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra Italia e Bosnia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qual è il suo podio per gli Europei? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra Italia e Bosnia, l'ultima prima di volare in Germania per Euro 2024. Di seguito la risposta del commissario tecnico azzurro: "Penso che sia giusto vista la nostra posizione e che siamo quelli a cui deve essere aperto tutto. Non ci sarà mai una posizione di tranquillità perché siamo l'Italia, per cui dobbiamo aspirare a tantissimo.

Poi dopo essersi preso carico dell'affetto e della passione dei nostri sportivi, bisogna andare a giocare e le partite ti mettono di fronte a delle difficoltà. Bisogna dimostrarsi capaci di saper reagire a delle possibilità. Il futuro ci viene concesso d'ufficio, poi dipende come lo vivi. Sappiamo da dove veniamo. Sicuramente la migliore cosa non è dire a questi ragazzi che l'unica cosa possibile è vincere l'Europeo, quando sono arrivato c'era una ferita aperta ancora importante.

Agli Europei ci stiamo andando, poi vediamo di crescere in questo percorso ma siamo partiti da una non qualificazione al Mondiale. Abbiamo vinto nel 2021, ma siamo partiti da una non qualificazione al Mondiale. Non vogliamo essere gli hacker di noi stessi, stiamo lavorando in maniera seria. Non sono stato io a sceglierli, sono loro a meritarsi questa maglia, io ho solo scelto i migliori".